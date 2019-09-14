Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Два человека были госпитализированы с севшего на мель на реке Обь в Югре пассажирского судна «Метеор». Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра, Россия

По информации транспортной полиции, судно, принадлежащее компании «Северречфлот», следуя по маршруту из Берёзово в Ханты-Мансийск, село на мель недалеко от посёлка Перегребное в октябрьском районе. По уточнённым данным, на борту судна находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.

Двое пострадавших в результате ЧП госпитализированы при помощи вертолёта в окружную больницу города Нягань. По предварительной информации, один из пострадавших получил серьёзный ушиб отдела позвоночника, врачи предполагают наличие перелома.

Остальные пассажиры будут доставлены в пункт назначения.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Начата проверка обстоятельств и причин произошедшего. Следователями запрошена нужная документация, устанавливается размер ущерба, причинённый владельцу судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало оЧП с судном на реке Обь в Югре. По первым данным, на борту «Метеора» были 66 человек, включая экипаж судна.