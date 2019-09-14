Великий Новгород, 14 сентября, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В Новгородской области в связи с неблагоприятными погодными явлениями персонал новгородского филиала «Россети Северо-Запад» переведён в повышенную готовность. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Новгородэнерго», в регионе усилен контроль над работой электросетевого комплекса на случай возможных технологических нарушений.

Аполлинарий Васнецов. Гроза идет. 1911

По прогнозу синоптиков, 14 и 15 сентября местами по Новгородской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 15−17 м/с.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ГУ МЧС России по Новгородской области распространило sms-оповещения об ухудшении погоды: уже с вечера 13 сентября в регионе ожидались сильные дожди.