Донецк, 14 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Подрыв фугасной мины произошёл на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом 14 сентября сообщил журналистам представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

По словам Басурина, инцидент произошёл в районе населённого пункта Красногоровка, который находится на подконтрольной Украине территории ДНР.

Во время восстановительных работ, проводимых 28-й бригадой после пожара на позициях, двое военнослужащих подорвались на фугасе, установленном ранее 24-й бригадой.

В результате подрыва снаряда один из военнослужащих Украины погиб, второй получил ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 случаях нарушения «режима тишины» украинскими войсками на территории ДНР. В результате обстрелов военнослужащими Киева населённых пунктов ДНР пострадали ряд жилых зданий.