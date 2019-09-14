Посёлок Нейво-Рудянка, Свердловская область, 14 сентября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. В Свердловской области утром 14 сентября горела квартира в муниципальном жилом доме посёлка Нейво-Рудянка. Погибли две девочки 2016 и 2017 годов рождения, сообщает областное управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

В квартире на первом этаже горели вещи. Площадь огня составила всего 5 кв. метров. Тем не менее погибли двое детей. Пожарные вынесли их из горящей квартиры, но это не помогло их спасти. Девочки отравились продуктами горения.

Мать детей госпитализирована. Также во время пожара из дома эвакуировались четверо взрослых и два ребёнка.

СКР возбудил уголовное дело по факту трагедии. Обстоятельства ЧП выясняются.