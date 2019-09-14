Барселона, Испания, 14 сентября, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Аргентинский форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси поздравил мужскую сборную баскетбольную команду Аргентины с выходом в финал чемпионата мира по баскетболу, проходящего в Китае. Соответствующую запись 14 сентября футболист разместил в своем Instagram.

Андрей Пронин Лионель Месси

«Поздравляю вас, парни! Вперед, Аргентина!», — написал Месси, отметив, что финал — это здорово.

Также 32-летний игрок прикрепил к своему сообщение видео, на котором запечатлено как игроки баскетбольной сборной Аргентины празднуют свой выход в финал мирового первенства после матча со сборной Франции.

Напомним, в финальном матче мирового баскетбольного первенства мужская сборная Аргентины по баскетболу сыграет с командой Испании, ранее победившей в другом матче полуфинала команду Австралии во втором овертайме.