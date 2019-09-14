Вашингтон, 14 сентября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Законодатели в американском штате Калифорния приняли закон, который запрещает функционирование частных тюрем в штате. Об этом пишет The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Практика частных тюрем была признана американской общественностью неприемлемой. Модель частных тюрем строится на том, что компании, которые занимаются этим, должны извлекать прибыль из содержания заключенных — то есть усиленно их эксплуатировать. Злоупотребления тут неизбежны.

При этом ещё в 2016 году в Калифорнии считали, что модель частных тюрем весьма перспективна и позволит снизить загруженность государственных исправительных учреждений. В четырех частных исправительных учреждениях содержались более 7 тыс. калифорнийцев, что составляло около 5% от всего тюремного населения штата.

Однако потом политика властей изменилась, и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил свою поддержку запрету частных тюрем в штате. По состоянию на июнь 2019 года в частных исправительных учреждениях остаются чуть более 2 тыс. человек. Государственный контракт с этими тюрьмами истекает в 2023 году и продлен не будет.

Сенатор-демократ от штата Вирджиния Берни Сандерс, который, по всей видимости, вновь собирается баллотироваться в президенты США в 2020 году, несмотря на свои нынешние 78 лет, приветствовал решение властей Калифорнии. Он написал, что когда станет президентом, обязательно запретит частные тюрьмы по всей стране.