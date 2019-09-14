Шэньчжэнь, Китай, 14 сентября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Хоккейный челябинский клуб «Трактор» переиграл пекинскую команду «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

(сс) jill111 Хоккеист

Игра прошла на льду Спортивного центра Универсиады в Шэньчжэне и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счёт во встрече открыл канадский нападающий «Трактора» Эндрю Кэлоф, отличившийся на 19-й минуте игры. Затем, на 38-й минуте, его одноклубник — шведский защитник челябинского клуба Ессе Виртанен удвоил счет и преимущество своей команды.

И только под занавес матча, на 60-й минуте, при игре в формате 6×5 пекинский клуб смог отыграть одну шайбу. Отличился канадско-китайский форвард «Куньлуня» Спенсер Фу.

Отметим, по итогам игры челябинский «Трактор» с 9 очками в активе находится на третьем месте в турнирной таблице восточной конференции КХЛ, «Куньлунь» там же с 4 очками на десятой строчке.

Читайте также: В Китае с ошибками написали слово «Трактор» и аббревиатуру «КХЛ»