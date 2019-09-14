Ярославль, 14 сентября, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Семь человек погибли и 19 пострадали, согласно уточнённым данным, в результате ДТП с автобусом и грузовой фурой в Ярославской области. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Yarregion.ru ДТП в Ярославской области

Данные приведены со ссылкой на информацию от Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Всего в автобусе, по данным ГИБДД, находилось 30 человек. По предварительным данным, ДТП произошло в результате выезда грузовой фуры MAN на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ.

Уточняется, что на месте ДТП погибли водитель автобуса ПАЗ и водитель грузовика.

Пресс-служба правительства региона, в свою очередь, сообщила, что ситуацию под контроль взял губернатор области Дмитрий Миронов. Начата проверка обстоятельств и причин ДТП следователями следственного комитета РФ по региону. На месте ДТП работают криминалисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших и 21 пострадавшем в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области.