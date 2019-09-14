Лас-Вегас, США, 14 сентября, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Стал известен гонорар российского боксера Сергея Ковалёва, являющегося чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), за его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом 14 сентября сообщил в своем Twitter обозреватель Майк Коппинджер.

Instagram.com/sergeykrusherkovalev Сергей Ковалёв

По данным источника, российский боксер получит за свое участие в бою с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирного боксерского совета (WBC) Саулем Альваресом $12 млн.

Напомним, ранее стало известно, что команды Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса почти согласовали все условия будущего поединка между боксерами, который состоится в Лас-Вегасе 2 ноября текущего года.