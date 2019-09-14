Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Российский боксёр Заур Абдуллаев проиграл американцу Дэвину Хейни в титульном бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе, проходившем в рамках боксерского шоу в Нью-Йорке.

(сс) NeONBRAND Боксерские перчатки

Бой был остановлен после четвертого раунда, так как американец сломал скулу Абдуллаеву, и из-за этого последний не мог продолжать бой, после чего российскому боксёру был присуждён технический нокаут.

Отметим, это первое поражение в карьере 25-летнего Заура Абдуллаева при 11 победах (7 — нокаутом). В активе 20-летнего американца теперь 25 побед без единого поражения. Также Хейни стал по итогам боя обязательным претендентом на бой с чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBA Super и WBO украинским боксёром Василием Ломаченко.