Гонконг, Китай, 14 сентября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. В Гонконге сегодня, 14 сентября, начались столкновения протестующих, выступающих за глубокие политические изменения в автономии и против закона об экстрадиции с пропекинскими патриотами. Об этом сообщают местные СМИ.

美国之音久岛摄影 Протест в Гонконге

Центральное правительство в Пекине сменило тактику противодействия протестующим в Гонконге. В город с материка приехало большое количество пропекинских патриотов. Они также устраивают уличные акции протеста и сегодня вступили в столкновения с демонстрантами, которые протестуют против законопроекта об экстрадиции.

Встречные протесты демонстрируют, что в Гонконге нет политического единства относительно будущего автономии и протест далеко не так однозначен, как пытаются представить западные СМИ.

Полиция арестовала нескольких человек. По неподтвержденным данным, в ходе столкновений ранения получили несколько человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге начались в июне этого года. Поводом для их начала послужило намерение властей города принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых материковому Китаю.

Протесты очень быстро набрали обороты и приняли ожесточенный характер.