Тюмень, 14 сентября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В Тюмени 15 сентября жители города выберут имя мосту, расположенному на ул.Челюскинцев. Голосование пройдёт в рамках фестиваля «Вечерний урбан», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства».

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Предлагается восемь названий: «Мост культуры», «Мост молодости», «Мост креатива», «Мост искусств», «Мост свободы», «Урбан мост», «Мост творчества» и «Мост пароходства».

По мнению организаторов мероприятия, новое название моста подчеркнёт его культурный потенциал — он окружён общественными пространствами и объектами культурного наследия.