Ульяновск, 17 сентября, 2019, 06:46 — ИА Регнум. В 2020 году в Ульяновской области может вступить в действие закон о статусе педагога, который направлен на «повышение статуса педагога, введение дополнительных мер поощрения». Соответствующий законопроект одобрили на заседании регионального правительства и передали на рассмотрение в Законодательное собрание региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

Региональные власти подчёркивают социальную значимость законопроекта о статусе педагога. В нём регламентируются категории педагогических работников: педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь. Для них планируется предусмотреть гранты на прохождение стажировок и дополнительные ежемесячные денежные выплаты. Кроме того, законопроект устанавливает дополнительные гарантии на бесплатный проезд отдельных категорий педагогических работников к месту оздоровления и обратно.

Планируется, что 18 сентября законопроект рассмотрят депутаты на заседании областного парламента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект был обсуждён в рамках региональной недели национального проекта «Образование» с участием министра просвещения России Ольги Васильевой. Она высказала мнение, что законопроект может стать образцом для создания федерального документа, поскольку «даёт определённый стимул для развития в профессии, мотивирует на освоение новых компетенций»

Напомним, в Ульяновской области функционируют более 770 образовательных организаций, в том числе свыше 400 школ.