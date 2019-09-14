Ярославль, 14 сентября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области задержан президент Ярославской торгово-промышленной палаты, директор Завода дорожных машин Павел Кузнецов. Об этом сообщает портал Proгород.

Yarregion.ru Павел Кузнецов

По данным издания, Кузнецов может быть причастен к хищению бюджетных средств на сумму более 200 млн рублей. Задержание проводили сотрудники ФСБ. В региональном управлении следственного комитета, который занимается расследованием подобных уголовных дел, пока не подтверждают информацию о задержании.

Кузнецов с 2009 года руководит Заводом дорожных машин в Рыбинске. На пост президента Ярославской торгово-промышленной палаты он был избран в конце 2018 года.