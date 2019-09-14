Москва, 14 сентября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Анастасию Заворотнюк частично парализовало, такую информацию опубликовал портал Mash на своем канале в Телеграм 14 сентября.

Алексей Юшенков Анастасия Заворотнюк

Врачи зафиксировали парез правой части тела. Нейрохирурги обсуждают возможные шансы на проведение операции — ввиду тяжелого состояния артистки, они опасаются, что операция может вызвать неврологические осложнения, которые не позволят провести лучевую терапию, что является в такой ситуации единственным вариантом лечения.

Напомним, что официальные представители Заворотнюк никак не комментируют её состояние.