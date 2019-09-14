Красноярск, 14 сентября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. К первому всероссийском экомарафону «Сохраним лес» присоединился Красноярский край. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 14 сентября более 200 активистов в Дзержинском и Абанском районах высадили 80 тысяч сеянцев сосны.

Вадим Кофман, Krskstate.ru Всероссийский экомарафон «Сохраним лес» прошёл в Красноярском крае

В Дзержинском районе в акции приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, студенты и преподаватели Дивногорского техникума лесных технологий, волонтёры, а также заслуженная артистка РФ певица Зара, телеведущая Нелли Ермолаева, актёр и режиссёр Никита Высоцкий, политический деятель Никита Исаев, дизайнер и телеведущий Игорь Гуляев.

Первый саженец высадил робот Promobot под контролем инженера.

По словам губернатора Александра Усса, в Красноярском крае сосредоточена значительная часть всех лесных запасов страны.

«В последние годы край активно занимается лесовосстановлением, частью этой работы является и сегодняшняя акция. Мы серьёзно обновили базу наших лесопитомников, а весной этого года провели первую в России акцию по климатическому лесовосстановлению с компанией «РУСАЛ», — подчеркнул глава региона.

Вадим Кофман, Krskstate.ru В Красноярском крае высадили 80 тысяч сеянцев сосны

Он также отметил, что масштабы лесовосстановления в Красноярском крае благодаря нацпроекту «Сохранение лесов» к 2024 году вырастут более чем в 2,5 раза. В настоящее время объёмы лесовосстановительных работ в регионе увеличены на 20%, площадь превысила 70 тыс. гектаров. В лесничествах в 2019 году посадили более 12 млн саженцев кедра, сосны и ели.

Участница акции, певица Зара подчеркнула, что восстановление леса «никого не может оставить равнодушным».

«Я впервые сажала деревья, я старалась делать это максимально бережно, надеясь, что сеянцы приживутся и будут нас радовать», рассказала певица.

По информации краевого правительства, в регионе уделяется особое внимание модернизации лесопитомников. До 2018 года эта работа в таких масштабах не велась. Сухобузимский и Уярский лесопитомники полностью оснащены оборудованием и спецтехникой.