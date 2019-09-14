Архангельск, 14 сентября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Для реального развития туризма в российской Арктике необходимо создать зону таможенного контроля на Земле Франца-Иосифа. Об этом на стратегической сессии, посвящённой разработке стратегии развития российской Арктики до 2035 года, заявил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В. Кузнецов. rus-arc.ru Осмотр птичьих базаров скалы Рубини. Земля Франца-Иосифа

«Важным шагом, который реально будет способствовать развитию туризма в национальном парке, в российской Арктике в целом, будет создание зоны таможенного контроля на острове Земля Александры, это самый ближайший к Шпицбергену остров архипелага Земля Франца-Иосифа, — заявил Кирилов, — Мы очень давно говорим о необходимости сделать там контрольно-пропускной пункт, который позволит оформлять временные разрешения на пересечение границы с РФ иностранцам, путешествующим тысячами на десятках, если не сотнях круизных судов в районе Шпицберген. Большинство их них с радостью устремились бы к нам, но их сегодня останавливает логистика: чтобы пройти КПП судно идет до Мурманска, тратит три дня просто идя по воде, а потом возвращается уже на Землю Франца-Иосифа. Три дня бесцельно убитого времени и три дня миллионных убытков для туроператоров, который оплачивают эксплуатацию лайнера. Выбирая между Землей Франца-Иосифа и, скажем, Исландией, операторы выбирают последнюю только из-за простоты логистики и меньших бюрократических препонов. Если же КПП будет создан на острове Земля Александры, то, мы уверены, турпоток вырастет в разы, ведь количество дней, потерянных на переход просто по воде, сократится до минимума».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2019 года «Русскую Арктику» посетили пять туристических лайнеров. Нацпарк смогли увидеть более тысячи туристов из Китая, Японии, США, России и других стран.