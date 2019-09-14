Питтсбург, США, 14 сентября, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своих ожиданиях от будущего сезона. Его слова цитирует 14 сентября пресс-служба НХЛ.

Michael Miller Евгений Малкин

«Я хочу показать, что еще не закончил. Очень этого хочу. Хочется исправиться после неудачного сезона», — рассказал Малкин.

Также он отметил, что доволен своей результативностью, однако в целом год был плохим и ему не понравился. Поэтому хоккеист ставит перед собой высокие задачи и хочет снова выйти на высокий уровень, на котором он может играть.

Кроме этого, игрок отметил, что он понимает, что ему уже 33 года, а в составе команды много молодых хоккеистов и он хотел бы быть лидером в команде.

«У нас отличная команда. Мы еще можем выиграть (Кубок Стэнли — прим. ИА REGNUM) раза два. Или три, а может быть и четыре», — заключил Евгений Малкин.

Отметим, в минувшем сезоне российский хоккеист выступил в составе «Пингвинз» в 68 матчах и набрал в них 72 (21 шайба + 51 голевая передача) очков. Игрок всю свою карьеру провел в «Питтсбурге» и стал с ним трижды (2009,2016,2017) обладателем Кубка Стэнли.