Пермь, 14 сентября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Пермский театр юного зрителя посетит столицу Башкирии, город Уфу с гастролями, об этом 14 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Дмитрий Пермский театр юного зрителя

Пермские артисты выступят с 15 по 20 сентября на сцене Молодежного театра имени Мустая Карима, сыграв в шести спектаклях.

Жители Уфы смогут посмотреть следующие постановки: «Лев, Колдунья и платяной шкаф», «Еще не вечер», «Капитаны песка», «Первая любовь», «Чемоданное настроение», «Еврейское счастье» — это наиболее популярные спектакли последних лет у пермского зрителя.

«Если заглянуть в историю, то первая встреча Пермского ТЮЗа с уфимским зрителем состоялась в далеком 1975 году. А в 2005-м началась дружба с Национальным молодежным театром — тогда прошли обменные гастроли двух коллективов», — отмечают в пресс-службе театра.

Напомним, в апреле 2019 года Молодежный театр имени Мустая Карима приезжал на гастроли в Пермь, таким образом гастроли пермского ТЮЗа являются ответным визитом в столицу Башкирии.