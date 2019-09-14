Курган, 14 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Новый глава Курганской епархии, митрополит Курганский и Белозерский Даниил в первые дни пребывания на посту совершил первые преобразования. Возобновлена работа официальной страницы Курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте», а также возвращена табличка с именем мецената на храм Александра Невского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Курганской епархии Новый глава Курганской епархии, митрополит Курганский и Белозерский Даниил

Напомним, владыка Даниил (в миру Александр Доровских) был назначен главой Курганской епархии 30 августа 2019 года. До этого он был митрополитом Архангельским и Холмогорским. Его предшественник на этом посту митрополит Иосиф был переведён на службу в Симбирскую епархию.

Нового главу Курганской епархии называют «заслуженным пограничником». Ранее он служил на Сахалине, затем — в Архангельской епархии, сейчас — в Курганской области, граничащей с Казахстаном.

Первая поездка владыки Даниила в регионе была в село Чимеево Белозёрского района, где сгорел уникальный храм, памятник деревянного зодчества, а также сильно была повреждена огнём чудотворная икона Божьей Матери.

«В Архангельской епархии при реставрации и ремонте храмов мы особое внимание уделяли пожарной безопасности. Активно займёмся этим и на Курганской земле», — заявил владыка Даниил изданию «Новый день».

В Курганской области отмечают, что владыке Даниилу хватило буквально нескольких дней, чтобы расположить к себе православных. О нём хорошо отзываются и политики, и представители бизнеса, и обычные прихожане.

«Новый владыка обаял всех своим интеллектом, простотой и открытостью. А заодно чётко обозначил, что его миссия в Кургане — не поддерживать ту или иную сторону, а созидать, мирить и сплачивать людей на благо Курганской области», — сообщает издание «Область 45» по итогам первых встреч митрополита Курганского и Белозерского Даниила с православными.

Торжеством справедливости назвали жители Зауралья и недавнее возвращение таблички с названием предприятия «Корвет» на стены храма Александра Невского в Кургане. Ранее гендиректор этого завода Анатолий Чернов высказал претензии к руководству епархии. Митрополит Иосиф, видимо в наказание, повелел снять табличку с указанием предприятия «Корвет», как мецената церкви.