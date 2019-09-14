Найроби, 14 сентября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Согласно докладу аудиторской компании KPMG, Кения заняла 59-е место из 140 стран мира по степени готовности к подготовке и реагированию на такие серьезные глобальные перемены, как климатические, технологические и геополитические изменения.

Иван Шилов ИА REGNUM Кения

По информации кенийского новостного издания TaifaLeo, в соответствии с докладом, среди стран Восточноафриканского сообщества (ВАС) Кения имеет самый высокий индекс готовности к изменениям (CRI), демонстрирующий то, как правительства, предприятия и население адаптируются к этим неизбежным переменам.

Второе место в ВАС после Кении заняла Руанда (70-е место в мире), третье — Уганда (99-е место), четвертое — Танзания (100-е место), пятое — Бурунди (128-е место) и шестое — Южный Судан (139-е место).

Как сообщается, Кения улучшила свои показатели за последний год, поднявшись с 67-й до 59-й позиции рейтинга. Руанда наоборот — сдала свои позиции, опустившись на с 46-ой на 70-ую строчку.

Наименее подготовленными к климатическим изменениям оказались в основном африканские страны, а также Аргентина и Иран. В докладе отмечается, что страны, наименее устойчивые к климатическим изменениям — это, как правило, государства с низким и средним уровнем дохода.

Наиболее более высокую степень готовности к климатическим изменениям продемонстрировали Япония, Сингапур и Гонконг из-за более значительных климатических факторов риска.

Также в докладе говорится о том, что к 2050 году ежегодные расходы на адаптацию к климатическим изменениям в развивающихся странах могут возрасти в четыре-пять раз.