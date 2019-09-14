Найроби, 14 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Кения стала третьей африканской страной после Ганы и Малави, начавшей вакцинацию населения от малярии.

(сс) Dunpharlain Малярийный комар

По информации кенийского новостного издания TaifaLeo, программа по вакцинации стартовала 13 сентября. Как ожидается, с этого времени каждый год более 300 000 кенийских детей будут прививаться от малярии. Ее реализация стала возможной в результате выпуска вакцины RTS, S, находившейся в разработке на протяжении 30 лет.

Эксперты в области здравоохранения считают, что данная вакцина поможет избавиться от малярийных паразитов, которые распространяются по организму в результате укусов инфицированных комаров, которые распространяют болезнь.

Программа является пилотной и предназначена для сбора фактических данных и получения опыта с целью разработки рекомендаций по вопросам политики ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) о более широком применении вакцины.

Как сообщается, каждые две минуты один ребенок в мире погибает вследствие заражения малярией. Кроме того, она является основной причиной смерти кенийских детей в возрасте до пяти лет. От этого заболевания ежегодно умирает 435 000 человек, большинство из которых — дети.