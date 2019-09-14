Москва, 14 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Рекомендацию не публиковать личный автотранспорт под деревьями и рекламными конструкциями опубликовал московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Обращение к жителям и гостям города Москвы 14 сентября появилось в Twitter ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

В сообщении сказано, что в выходные дни, 14 и 15 сентября, ожидается порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, скорость отдельных порывов будет достигать 17 м/сек.

В ведомстве пожелали людям не расстраиваться по поводу прихода осени, утепляться и не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

Напомним, что по Москве и области синоптиками из-за сильного ветра объявлен «жёлтый», потенциально опасный уровень погодной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на выходных в Москве ожидается ветреная и облачная погода при понижении температуры воздуха до +16+18 градусов тепла днём и до +6…+8 ночью.