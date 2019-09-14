Лос-Анджелес, США, 14 сентября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Актриса Хейли Этвелл («Первый мститель», «Агент Картер», «Черное зеркало») снимется в седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима». Об этом она сообщила 13 сентября на своей странице в Instagram.

Heroes & Villains Хейли Этвелл

Таким образом, она присоединилась к Тому Крузу и Ребекке Фергюсон. Издание отмечает, что по поводу участия в проектах Саймона Пегга и Винга Рэймса информации пока нет, однако, скорее всего, её появление является лишь вопросом времени.

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Фильм «Миссия невыполнима: Последствия», который стал шестой по счету картиной франшизы собрал в мировом прокате более $791 млн (при бюджете $178 млн). Известно, что седьмую и восьмую часть вновь будет снимать режиссер Кристофер Маккуорри.