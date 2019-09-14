Найроби, 14 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Альянс в поддержку «зеленой революции» в Африке недавно опубликовал доклад, согласно которому около 64% продуктов питания, потребляемых на Африканском континенте, контролируются малыми и средними предприятиями, что, как утверждается, помогло создать широкие возможности для мелких фермерских хозяйств.

Африка

По информации кенийского новостного издания TaifaLeo, в докладе говорится, что мелкий и средний бизнес, возглавляемый, как правило, женщинами, включает предприятия пищевой промышленности, предприятия оптовой и розничной торговли, которые предоставляют широкий спектр товаров и услуг от транспортных и логистических услуг до товаров сельскохозяйственного назначения, таких как удобрения, сельскохозяйственная техника, пестициды и семена.

Как утверждается, благодаря деятельности таких предприятий, на континенте происходит «тихая революция» в сфере сельского хозяйства. В докладе отмечается, что только около 20% продуктов питания, потребляемых в Африке, входят в понятие «натуральное сельское хозяйство».

Большая часть продовольствия, потребляемого на континенте, проходит через производственно-сбытовые цепочки частного сектора, управляемые мелкими и средними предприятиями, которые закупают товары непосредственно у мелких фермерских хозяйств, обрабатывают, упаковывают, транспортируют и продают продукты питания потребителям.

«Происходящие изменения представляют собой переход от того, что мы могли наблюдать десятилетия назад. Произошла «тихая революция» в цепочках добавленной стоимости агропродовольственного частного сектора, связавшая мелких фермеров с растущими городскими рынками. Благодаря этому активизировалось участие мелких фермеров в деятельности рынков продовольствия и сельскохозяйственной продукции», — рассказал Томас Рирдон, главный автор доклада.

В докладе также подчеркивается, что крупные предприятия играют относительно небольшую роль в непосредственной поддержке мелких фермерских хозяйств. Лишь около 5% фермеров непосредственно связаны с крупными компаниями посредством заключения контракта о ведении сельскохозяйственного производства.

В связи с этим, эксперты отметили, что правительствам и странам-донорам не следует «изобретать велосипед», создавая государственно финансируемые и субсидируемые корпорации даже в отдаленных районах, поскольку это окажет пагубное влияние на деятельность мелких предпринимателей.