Мале, 14 сентября, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Правительство Мальдивской республики ужесточает закон о поддержке экстремистских идеологий путем внесения поправок в Закон о предупреждении терроризма. Нынешний закон предусматривает тюремный срок от 10 до 20 лет для лиц, покидающих страну для участия в конфликтах в террористических организациях за рубежом.

Иван Шилов ИА REGNUM Мальдивы

В случае принятия парламентом страны новых поправок, призывы в поддержку террористических группировок, сознательное взаимодействие с ними, а также ношение одежды с символикой террористов будут также признаны незаконным.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, политики предлагают криминализировать политический, религиозный экстремизм и всяческое распространение страха в обществе. Правительство уже определило преступные действия, за которые полиция может арестовывать подозреваемых без предварительного решения суда.

Помимо этого, данный законопроект предоставляет право полиции проводить обыски, а также лишает подозреваемых в связях с террористами права хранить молчание при осуществлении следственных действий.