Нью-Дели, 14 сентября, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Индии подписало контракт с российской оборонной компанией «Рособоронэкспорт» на модернизацию радиолокационных и ракетных систем, которая повысит возможности кораблей ВМФ в сфере противовоздушной обороны. Согласно контракту, на индийских судах будет произведен капитальный ремонт, а также будут улучшены системы ведения боя.

AdmiralHood Фрегат-МАЭ

По информации индийского новостного агентства Джагран, будут модернизированы системы ПВО «Кашмир» и РЛС «Фрегат-МАЭ» на индийских эсминцах класса «Дели» (проект 15).

Производство дополнительного оборудования по контракту будет осуществляться в партнерстве с индийской промышленностью.