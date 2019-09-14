Лас-Вегас, США, 14 сентября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов не будет выступать в поединке с представителем США Кэлвином Каттаром, который должен был состояться на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC on ESPN 6, который пройдет в Бостоне. Об этом 14 сентября сообщает MMA Fighting.

Instagram.com/zabit_magomedsharipov Забит Магомедшарипов

По данным источника, Магомедшарипов надолго выбыл из строя и потому не сможет принять участия в поединке. При этом не сообщается, что стало причиной данного обстоятельства.

Также на данный момент UFC официально не подтвердило данную информацию и пока неизвестно, кто заменит российского бойца на турнире.

Отметим, бой между Забитом Магомедшариповым и Кэлвином Каттаром должен был состояться на турнире UFC on ESPN 6 18 октября текущего года и стать главным бое вечера. На данный момент в активе российского бойца 5 побед в UFC без единого поражения.