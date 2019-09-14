Катманду, 14 сентября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Местное правительство в регионе Непала Джитпур Симаре запускает двухнедельную кампанию по борьбе с лихорадкой денге. Стоит отметить, что за последний месяц вспышка денге охватила многие регионы страны. На сегодня численность инфицированных в стране составляет примерно 10 тысяч человек.

Pawan Kawan Флаг Непала

В рамках данной кампании будут запущены программы по повышению уровня санитарии, а также будет проводиться информирование местного населения при участии различных организаций. К данной инициативе присоединятся и журналисты, общественные деятели, учителя и представители бизнес кругов.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, официальные представители правительства заявляют, что медицинским учреждениям, как государственным, так и частным, велено делать все возможное для борьбы со вспышкой заболевания.

Напомним, что лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, переносимое комарами. Чаще всего случаи заболевания регистрируются в тропических и субтропических регионах мира. Посольство РФ в Непале уже предупредило россиян о повышенном риске заражения лихорадкой.