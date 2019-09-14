Монтевидео, 14 сентября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Заместитель министра общественного развития Уругвая Ана Оливера рассказала, что благодаря реформам здравоохранения и социального обеспечения, проведённым за 14 лет пребывания у власти левоцентристской коалиции «Широкий фронт», в стране значительно сократился уровень бедности. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Уругвай

Особо Оливера отметила эффективность «Плана по обеспечению равенства» и Советов по вопросам зарплат, результатом функционирования которых стали стабильный рост зарплат в стране, сокращение уровня бедности с 40% до 8%, а нищеты — и вовсе до 0,1%.

Замминистра также рассказала, что в ближайшие два года правительство, если выиграет выборы, планирует построить 59 образовательных центров, 44 детских сада и 15 центров комплексной помощи детям и семье.