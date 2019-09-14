Вашингтон, 14 сентября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Ученые обнаружили еще один фактор, влияющий на наступление беременности, исследование на эту тему опубликовал портал Medicalxpress.

Greyerbaby Беременная женщина

Доктор Хью Тейлор, проводивший исследований заявил, что до недавнего времени здоровые яичники и матка считались достаточными факторами для начала успешного развития беременности. Открытие, сделанное специалистами Йельского университета PLOS Biology, совершенно меняет представление обо всем процессе.

В ходе научных поисков обнаружилось, что непосредственно после процесса оплодотворения, стволовые клетки через кровеносную систему попадают в матку, где участвуют в подготовке слизистой оболочки для успешного приживления плода. В случае, если это не происходит по каким-либо причинам, эмбрион гибнет. Имеют ли влияние стволовые клетки на уже развивающуюся беременность, ученым еще предстоит выяснить.

Пока исследования проводились только на мышах, теперь необходимо проводить доклинические тесты. Учёные считают, что данное открытие может оказать большое влияние на лечение бесплодия у женщин.