Рамалла , 14 сентября, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Специализированный орган ООН ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) представил отчет, в котором сообщается, что треть населения Палестины испытывает нехватку продовольствия, несмотря на оказываемую международную помощь. Об этом сообщает главное новостное издание Египта газета Al Ahram.

Иван Шилов ИА REGNUM Палестинские беженцы

По данным организации, около 30% палестинцев вынуждены жить на сумму ниже «прожиточного минимума», который составляет 4,6 доллара в день. Согласно отчету, на Западном берегу реки Иордан доля населения, живущего за чертой бедности, составляет 14%, в секторе Газа — 53%, а в Иерусалиме — 72%. В Газе более миллиона человек считаются бедными, среди них 400 тысяч детей.

В ЮНКТАД также указывают на то, что в последние два года экономика Палестины стагнирует, уровень безработицы и бедности растет, а социальная обстановка становится все хуже. Причинами такого положения называется изоляция Израилем Палестинских территорий от мировых рынков, продолжающаяся оккупация, разрушение палестинских домов и незаконное строительство новых поселений.