Нью-Дели, 14 сентября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии одобрил приобретение вооружений на общую сумму свыше 20 млрд рупий (более 280 млн долларов). Об этом 13 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Mil.ru Основной боевой танк Т-90

Официальный представитель индийского военного ведомства подчеркнул, что Совет по оборонным закупкам распорядился приобрести боеприпасы индийского производства для танков Т-72 и Т-90. Также индийские сухопутные войска закупят отечественные самоходные миноукладчики.

Ранее стало известно, что правительство Индии утвердило новый план модернизации вооруженных сил Индии. В рамках с данным проектом ускоренное обновление сухопутной армии, флота и военно-воздушных сил будет включать закупку целого ряда видов вооружений, среди которого ракеты, истребители, подводные лодки и военные корабли. Сообщается, что уже через 3−4 года на вооружение ВМС Индии должны будут поступить 200 кораблей, 500 самолетов и 24 подводные лодки.