Екатеринбург, 14 сентября, 2019, 10:01 — ИА Регнум. В результате пожара в поселке в Свердловской области погибли двое малолетних детей. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожар произошел в двухподъездном муниципальном жилом доме по улице Молодцова в поселке Нейво-Рудянке Кировградского городского округа. Загорелись личные вещи на площади в 5 квадратных метров в квартире на первом этаже здания.

Спасатели получили информацию о пожаре в 6:30 по московскому времени. Прибыв на место, они вынесли из задымленной квартиры дух детей: девочек 2016 и 2017 годов рождения. Дети получили сильное отравление продуктами горения и скончались.

Мать погибших детей была доставлена в городскую больницу Кировограда.

Огонь был потушен за пять минут.