Нью-Дели, 14 сентября, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа оказать давление на Индию в кашмирском вопросе. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на официальное письмо политиков, адресованное американскому лидеру.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В указанном послании сенаторы-демократы Крис Ван Холлен и Бен Кардин, а также республиканские сенаторы Линдси Грэм и Тодд Янг выразили обеспокоенность ухудшением обстановки в индийском Джамму и Кашмире. Политики заявили, что Дональду Трампу необходимо оказать давление на индийское руководство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди с целью отмены всех ограничений, введенных в регионе по соображениям безопасности.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности в регионе и борьбы с террористической угрозой МВД Индии также ввело усиленные меры безопасности в регионе. В частности, индийское руководство направило в кашмирскую долину дополнительные формирования сил безопасности, закрыло въезд и ограничило движение транспорта в пределах Джамму и Кашмира, а также заблокировало кашмирцам доступ к средствам телефонной связи и сети Интернет.