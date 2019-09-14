Исламабад, 14 сентября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Дефицит торгового баланса в Пакистане сократился на 38% в июле-августе 2019 года благодаря усилиям правительства по ограничению импорта.

SyedWasiqShah Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, сокращение дефицита по сравнению с июлем-августом 2018 года стало возможно благодаря повышению таможенных пошлин на автомобили и предметы роскоши. На данный момент разница между экспортом и импортом в Пакистане составляет 3,973 миллиарда долларов.

Правительство Пакистана поставило амбициозную цель — к июню 2020 года сократить годовой дефицит торгового баланса до 27,476 миллиардов долларов. Несмотря на успехи в сокращении импорта, экспорт товаров и услуг из Пакистана по-прежнему показывает неудовлетворительные темпы роста.