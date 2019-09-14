Тюмень, 14 сентября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. В Тюмени врачи скорой помощи получили вызов на внезапные роды. Пациентка была не в курсе, что беременна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской станции скорой помощи.

Франсиско де Сурбаран. Рождение Девы. 1629

Инцидент произошёл днём 8 сентября. Женщина находилась в гостях. Внезапно ей стало плохо, и она начала рожать, неожиданно для себя и окружающих. Медики прибыли через несколько минут после вызова. К этому времени собравшиеся успели перерезать пуповину. Врачи перевязали её родившемуся мальчику, а матери провели противошоковую терапию. Младенец весом в три килограмма стал вторым ребёнком в семье.

«Ребёнка дополнительно укутали в шерстяное одеяло и в спасательное изотермическое покрывало, расположив серебряной стороной внутрь, а золотистой — наружу», — сообщает врач станции скорой помощи Тюмени Евгения Заидова.

На данный момент состояние 28-летней матери и ребёнка в норме. В перинатальном центре, куда их увезла скорая, готовят к выписке необычную роженицу и её младенца.