Пекин, 14 сентября, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Китайские исследователи выяснили, что употребление в пищу различных видов лука может снизить риск возникновения колоректального рака. Об этом 14 сентября сообщает Food.news.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Лук

По данным источника, китайские исследователи провели анализ данных 833 пациентов, у которых был обнаружен колоректальный рак, и сопоставили их с данными ещё 800 человек того же пола и возраста, у которых не была выявлена злокачественная опухоль толстой кишки.

В результате данного сопоставления было выяснено, что для снижения риска возникновения колоректального рака, в профилактических целях, необходимо употреблять в пищу не менее 16 кг различных видов лука в год.

Отметим, ранее стало известно, что американский онкологи выявили рост заболевания колоректальным раком среди молодых людей возрастом от 20 до 49 лет из стран с высоким уровнем дохода. В качестве возможных причин такого роста были названы частое употребление фастуфуда и частое лечение антибиотиками.