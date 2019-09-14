Анкара, 14 сентября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган касательно произошедшего в Диярбакыре теракта заявил: «Сначала погибших было 4, потом эта цифра возросла до 7. Сейчас у нас ещё и 10 пострадавших. Желаю раненым скорейшего выздоровления, а шахидам (в исламе — мученик за веру) — милости Всевышнего Аллаха».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Я немедленно отправил на место произошедшего нашего министра внутренних дел и своего заместителя по партии. Меня непрерывно информировал о развитии событий губернатор провинции, удалось поговорить с семьями 4 погибших. Они со смирением говорили: «В наших семьях годами было много шахидов. Им нас не сломить».

Турецкий лидер добавил: «Чтобы ни случилось, мы продолжим борьбу с терроризмом и доведём ее до конца. Я верю, что в конце Турецкая Республика, ее армия, полиция, внутренние войска, силы безопасности выйдут из нее победителями».