Тегеран, 14 сентября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави решительно осудил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху за план по аннексии части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По словам дипломата, пока некоторые страны, претендующие на лидерство в арабском мире, заняты войной в Йемене, «сионистский режим обнародовал свои намерения» по захвату палестинских территорий. Аббас Мусави отметил, что подобными заявлениями Нетаньяху стремится привлечь к себе электорат перед выборами для того, чтобы остаться у власти и продолжать свою агрессивную политику. Чиновник подчеркнул, что Иран поддержит любые коллективные меры арабских государств, натравленных против экспансионистских настроений Израиля.

Раннее 10 сентября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о том, что объявит суверенитет Израиля над оккупированными территориями Западного берега реки Иордан в случае своей победы на выборах.