Екатеринбург, 14 сентября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Екатеринбургская рок-группа «Сансара» выпустила сингл «Immortality» специально для 5-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, проходящей в родном городе музыкантов. Об этом сообщает Ютуб-Канал группы.

putnik Сансара

Для записанного трека были использованы звуки тульских заводов: металлургического завода «Тулачермет» — процесса производства тульских гармоней, и звука из безэховой камеры завода «Октава» — где свой паспорт с уникальной частотной характеристикой получают современные профессиональные микрофоны.

Посетителям можно будет услышать «Immortality» в специальной звукоизоляционной кабине-капсуле в рамках 5-й уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге.