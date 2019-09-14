Токио, 14 сентября, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Япония уступает Китаю, Италии, Бельгии и Дании в списке 200 лучших учебных заведений по версии журнала Times Higher Education. Тем не менее, она сохраняет свою вторую позицию по количеству вузов в списке 1396 лучших учебных заведений мира. По сообщению японской новостной газеты Майнити Симбун, в мировом рейтинге ВУЗов Times Higher Education World University Rankings Япония представлена 110 заведениями, что на семь больше, нежели в 2018 году. Несмотря на эти «впечатляющие результаты», только Токийский и Киотский университеты попали в топ-200, заняв 36-ю и 65-ю позицию соответственно. Китайский университет Цинхуа занял первую позицию среди стран Азии — 23-ю, а на 24-м месте Пекинский университет, который с 2018 года поднялся на 7 позиций. Данное исследование проводится уже 16 лет подряд и оценивает 26 тысяч учебных учреждений по всему миру. Университеты оценивают по целому ряду критериев: преподавание, количество исследовательской деятельности, инновации и так далее.