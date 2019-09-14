Санкт-Петербург, 14 сентября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в субботу, 14 сентября, начинает свою работу XXIX Кинофестиваль «Послание к Человеку». Он откроется на Дворцовой площади в 19:00 мск церемонией с прохождением «звезд» и показом фильма о Диего Марадоне. Кинофорум продлится ровно неделю, по 21 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Президент кинофестиваля — Алексей Учитель, арт-директор — Андрей Плахов, директор конкурсных программ — Алексей Медведев.

Как сообщают организаторы, по красной ковровой дорожке пройдут актеры, режиссеры и другие деятели культуры, среди которых — японский режиссер-документалист Кадзуо Хара, финский режиссер Пирьо Хонкасало, обладательница «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и Гран-при международного кинофестиваля в Кракове Изабела Плучинска (Польша), президент «Амедиатеки» Линда Дженсен (США) и другие.

С приветственным словом выступит Алексей Учитель и глава Международного жюри фестиваля, голландская актриса Йоханна тер Стехе. Музыкальное сопровождение церемонии обеспечит симфонический оркестр «Таврический».

После официальной части церемонии на экране площадью более ста квадратных метров пройдет показ двухчасового документального фильма «Диего Марадона» британского режиссера индийского происхождения Азифа Кападиа, сообщили в оргкомитете. Затем состоится концерт Евгения Маргулиса. Вход свободный.

Основные мероприятия фестивальной недели пройдут в киноцентре «Великан», на киностудии «Ленфильм», в киноцентре «Лендок», кинотеатрах «Англетер», Дом Кино и других площадках. Будет показано около 200 фильмов, в том числе более 60 премьер.

Для студентов и льготных категорий граждан вход на конкурсные показы фестиваля будет свободным, а на спецпоказы — от 100 рублей. Также обещан бесплатный вход на мастер-классы и конференции.

Фестиваль организован при поддержке Минкультуры РФ, правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Союза кинематографистов России, Федерального фонда социально поддержки отечественной кинематографии.