Токио, 14 сентября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Число японцев в возрасте 100 лет и старше превысило 71 тысячу человек в 2019 году. Число долгожителей в Японии стабильно растет уже 49 лет подряд.

Долгожители

По сообщению японского новостного агентства Киодо Цусин, данные были опубликованы Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии в преддверии национального праздника 16 сентября, также известного как День уважения к пожилым людям.

Женщины-долгожители значительно превосходят по численности мужчин, женщины составляют 88,1% от общего числа или 62 775 человек. Это на 1321 больше, чем в 2018 году. Число мужчин — 8463 человека, на 132 больше чем в прошлом году.

Средняя продолжительность жизни в Японии составляет 87 лет для женщин и 81 год для мужчин по состоянию на 2018 год.