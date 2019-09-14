Токио, 14 сентября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. 13 сентября новый министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми, сын бывшего 56-го премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, пообещал губернатору префектуры Фукусима Масао Утибори, что приложит усилия для скорейшей утилизации почвы, зараженной радиацией после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

(сс) IAEA Imagebank АЭС Фукусима

По сообщению японского новостного агентства Джиджи, утилизация будет происходить за пределами Фукусимы и, как сообщают в министерстве окружающей среды, может занять до 30 лет.

Кодзуми посетил префектуру сразу же после назначения на должность 13 сентября в ходе кадровых перестановок в Кабинете министров Японии, проведенных премьер-министром Синдзо Абэ.