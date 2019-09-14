Иркутск, 14 сентября, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В Иркутской области ко всероссийской акции #CохранимЛес присоединился известный российский пианист Денис Мацуев. Как сообщили сегодня, 14 сентября, корреспонденту ИА REGNUM организаторы — представители «Молодёжки» ОНФ, мест для высадки деревьев выбрано несколько.

Молодёжка ОНФ в Иркутской области Акция #CохранимЛес в Иркутской области

Молодёжка ОНФ в Иркутской области Известный российский пианист Денис Мацуев участвует в акции #CохранимЛес

«Молодёжка ОНФ является со организатором акции #СохранимЛес и нам очень приятно участвовать в подобных мероприятиях. В Иркутской области определено несколько мест для высадки саженцев: в Гороховском и Кировском лесничествах. Восполнение лесного фонда — важная задача, особенно в таких регионах как наш, который летом очень сильно пострадал от пожаров», — отметил один из участников Михаил Кутелев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары пришли в Приангарье весной 2019 года вместе с резким потеплением, сильным ветром и не потушенными палами. Дымовой шлейф от очагов, бушевавших в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, почувствовали жители сразу трёх федеральных округов: Уральского Сибирского и Дальневосточного.

Молодёжка ОНФ в Иркутской области Саженец кедра. Акция #CохранимЛес в Иркутской области

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С сегодняшнего дня, 14 сентября, в России стартовал основной этап лесовосстановительной акции «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология». Она проходит ежегодно по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства. В текущем году она приобрела по истине общенациональный характер. Особое внимание в рамках кампании уделено регионам, которые больше всего пострадали от масштабных пожаров этим летом: Красноярскому и Забайкальскому краям, Иркутской области, Бурятии и Якутии.