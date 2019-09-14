Москва, 14 сентября, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Численность российских граждан, возраст которых составляет 100 и более лет, выросла за последние 10 лет более чем в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на официальном сайте Росстата.

Марк Шагал. Старики. 1923

По этим данным, число граждан России от 100 лет и выше увеличилось с 7718 человек в 2009 году до 20 582 человек в 2019 году.

Также уточняется, что при этом женщин-долгожителей в 2,5 раза больше, нежели мужчин. Так, на 1 января 2019 года число женщин от 100 лет и выше в России составляло 14 687 человек, а мужчин — 5895 человек. При этом в 2009 году число женщин-долгожительниц составляло 6495 человек, а мужчин — 1253 человека.

Отметим, национальный проект «Демография», который начал работать в России в нынешнем году, ставит своей целью увеличение средней продолжительности жизни граждан России до 78 лет к 2024 году.