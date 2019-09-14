Будапешт, 14 сентября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В возрасте 86 лет после продолжительной болезни умер венгерский писатель Дьёрдь Конрад, передает Reuters.

Goodreads.com Дьёрдь Конрад

Дьёрдь Конрад — писатель, эссеист и социолог, один из самых известных создателей венгерской прозы во всем мире. Автор романов «Соучастник», «Бал в саду», а также «Тяжелый день».

Конрад одним из первых предсказал исчезновение «железного занавеса».

Его работы были опубликованы на английском, чешском, датском, финском, французском, иврите, голландском, немецком, норвежском, итальянском, русском, испанском и сербском языках.