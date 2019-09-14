Москва, 14 сентября, 2019, 08:56 — ИА Регнум. В Государственном музейно-выставочном центре РОСИЗО пройдет лекция-обсуждение «Музыкальная хонтология: призраки 90-х в современной российской поп-культуре». Об этом сообщает портал Theory&Practice.

Игорь Новиков. Музыка. 1991

14 сентября Москвичам предлагают встретиться с экспертами и обсудить, как российские поп-артисты реагировали на изменения реальности на рубеже 80-х-90-х годов и что современная музыка может «рассказать» о нашей культурной памяти.

Проведет лекцию музыкальный журналист Денис Бояринов, редактор раздела «Современная музыка» на портале Colta.ru.