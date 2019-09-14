Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака
Москва, 14 сентября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.
Он разместил пост поддержки, посвященный Заворотнюк, в котором написал, что все музыканты группы «Ласковый май» молятся за нее. Продюсер назвал артистку прекрасным, заботливым, красивым, порядочным человеком.
«Держись, солнце наше», — обратился Разин к Анастасии.
В ночь на 14 сентября в СМИ появилась информация, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за начавшейся пневмонии.
Днем 13 сентября представитель артистки Стас Христов сообщил, что Анастасия прислала ему сообщение, в котором назвала бредом все разговоры о ее тяжелом состоянии.
Анастасия Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Народную любовь и признание получила исполнив роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», за которую была награждена премией «ТЭФИ» в 2005 году.
Слухи о тяжелой болезни актрисы появились в августе 2019 года, тогда ее представители все отрицали, обещая, что в сентябре Заворотнюк сама пообщается с прессой и все расскажет. 12 сентября в СМИ стали распространяться сведения, что Анастасия уже две недели находится в одной из московских клиник, после того как ей не помогло лечение в Польше.